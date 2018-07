Longuement interrogé par Nice Matin, alors que l’OGC Nice est en stage à Divonne-les-Bains, Patrick Vieira a tenu à envoyer un message à l’un de ses attaquants, Allan Saint-Maximin (21 ans), à qui il parle énormément lors des séances d’entraînements.

« Allan a besoin de beaucoup d’amour. Mais de temps en temps, il a besoin d’un bon coup de pied dans le derrière aussi. Ce qui est important de comprendre pour lui, c’est que le talent ne suffit pas. Que pour répéter les efforts, être décisif sur toute la saison, il y a un travail à faire. Et il doit le faire pour être consistant dans ses performances, et il pourra faire vraiment de belles choses. Et ça, je vais lui faire comprendre par tous les moyens », a-t-il lancé. La saison de la révélation pour l’ancien Stéphanois ?