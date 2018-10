Cet été, le feuilleton Mario Balotelli a rythmé le mercato de l’Olympique de Marseille. En effet, l’international italien a longtemps été annoncé sur le point de signer dans la cité phocéenne. Finalement, l’ancien buteur de Manchester City ou encore du Milan AC est resté à Nice, et il a bien du mal à lancer sa saison.

Avant le match contre l’OM dimanche (21h), Patrick Vieira a assuré qu’il préparait son buteur pour cette confrontation, des déclarations à retrouver sur le site du club. « Mario est un joueur très important pour nous, mais il n’a pas retrouvé son meilleur niveau et il doit travailler pour y arriver. Pour cela, on est tous derrière lui, on va l’aider, mais Mario a un rôle très important à jouer pour essayer de revenir à son meilleur niveau. On va l’aider, il doit travailler mais on va lui donner les moyens pour qu’il soit bien contre l’OM », a ainsi déclaré l’entraîneur niçois.