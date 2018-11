Dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1, l’OGC Nice accueille le LOSC à l’Allianz Riviera. Les Aiglons qui ont remporté leurs quatre derniers matchs veulent poursuivre leur belle dynamique. Pour y parvenir, Patrick Vieira aligne un 5-3-2 avec le duo Balotelli, Saint-Maximin en pointe. Côté nordiste, Christophe Galtier et les siens souhaitent renouer avec le succès.

Les Dogues qui n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis la 11ème journée face à Caen (1-0) doivent l’emporter pour récupérer leur deuxième place. Le technicien lillois opte pour un 4-2-3-1 et titularise Thiago Maia, Youssouf Koné et Dabila pour compenser les absences de Thiago Mendes, Fodé Ballo-Touré (suspendus) et Adama Soumaoro (blessé).

Les compositions officielles

Nice : Benitez - Jallet, Sarr, Dante, Hérelle, Atal - Cyprien, Tameze, Lees-Melou - Balotelli, Saint-Maximin

LOSC : Maignan - Koné, J.Fonte, Dabila, Celik - Xeka, Thiago Maia - Bamba, Ikoné, Pépé - R.Fonte