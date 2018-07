Mario Balotelli (27 ans) à l’OGC Nice, c’est presque déjà du passé, et ce, même si son départ n’a pas encore été officialisé. Dans les colonnes de Nice-Matin, Patrick Vieira, coach des Aiglons, qui l’a côtoyé à l’Inter Milan et à Manchester City lorsqu’il était encore joueur, n’a pas hésité à afficher ses regrets quant au comportement de l’Italien, absent à la reprise de l’entraînement et injoignable depuis quelques jours, parlant clairement de lui au passé.

« C’est une surprise pour moi. Je l’ai au téléphone il y a quelques semaines et on s’était donné rendez-vous à la reprise. Malheureusement il n’est pas là. C’est dommage parce qu’il a passé deux belles années, il a construit une très belle relation avec le club et les supporters. Et c’est dommage que ça finisse comme ça. Qu’il veuille partir autre part, c’est le foot il n’y a pas de problèmes. Gâcher les deux belles années passées ici, ça c’est dommage. (...) C’est dommage que ça ne se finisse pas comme ça pour Mario. Maintenant on va regarder de l’avant », a-t-il lancé. Déception.