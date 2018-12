Dans une très belle série de cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues, l’OGC Nice défiait ce samedi soir Guingamp dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Mais au Roudourou, les Aiglons n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0). Titulaire, Mario Balotelli a finalement dû laisser sa place à Srarfi (75e). Un choix de Patrick Vieira que n’a pas apprécié l’Italien, encore une fois frustré, et qui a notamment jeté ses gants au moment de sa sortie. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’entraîneur français a tenu à mettre les choses au clair.

« Je suis assez satisfait lorsqu’un joueur n’est pas content de sortir, ça veut dire qu’il veut jouer. Mais il faut aussi comprendre que mon rôle est de faire des choix. Je ne suis pas l’entraîneur personnel de Balotelli, de Saint-Maximin, de Dante ou de Cyprien mais celui de l’OGC Nice et j’ai des choix à faire que j’assume. Il faut simplement être juste avec les joueurs, et j’essaye de l’être le plus possible. Concernant Mario il faut qu’il continue à travailler. Ce soir c’est la prestation collective de l’équipe sur le plan offensif qui n’a pas été très bonne. Allan et Mario ont été en difficulté, mais c’était à l’image de l’équipe », a expliqué le champion du Monde 98 dans des propos relayés sur le site du club.