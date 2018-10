Un début de saison compliqué. Arrivé cet été à la tête de l’OGC Nice, Patrick Vieira n’a pas encore séduit tout son monde, les Aiglons pointant à la quatorzième place de Ligue 1 avec un bilan de trois victoires, deux nuls et cinq défaites. Avant de défier les Girondins de Bordeaux dimanche (17h, 11e journée), Patrick Vieira était l’invité de l’émission Team Duga sur RMC Sport. L’occasion d’évoquer sa formation mais également le championnat de France. Et l’ancien international français a défendu la Ligue 1.

« Je la trouve beaucoup mieux et beaucoup plus forte que ce que je que pouvais entendre des gens en général. Ce sont des matches compliqués, difficiles. Sur le plan défensif, les équipes sont très bien organisées, elles te laissent peu d’espaces et après elles vont en contre et vont plus vite. C’est un championnat qui est très compliqué et très difficile », a expliqué le technicien de 42 ans à l’antenne.