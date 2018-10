De retour avec l’OGC Nice dimanche soir contre l’Olympique de Marseille (défaite 1-0), Mario Balotelli a livré une mauvaise prestation sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Et avant la rencontre contre les Girondins de Bordeaux (dimanche à 17h, 11e journée de Ligue 1), Patrick Vieira est encore revenu sur le cas de l’attaquant italien, au micro de RMC : « dans sa tête il se voyait partir, il se voyait ailleurs. Mario, il est ce qu’il est. Il a décidé de rester avec nous et il y avait un travail à faire. Comparé aux autres, il avait beaucoup de retard et il est actuellement en train de le rattraper. On a très bien vu sur la première période de Marseille qu’il était de mieux en mieux, mais pas assez pour tenir 90 minutes. (...) Il doit continuer à travailler. Il a besoin d’enchaîner et il lui faut du temps. »

L’entraîneur des Aiglons sait bien que son joueur aura besoin de temps pour être à 100%. « Mario restera toujours Mario. Il s’est amélioré parce qu’il est impliqué dans le projet et qu’il est conscient de son retard. Ce qui le plante vraiment ce sont ces quelques kilos de trop. Pour les perdre il faut enchaîner les entraînements. Puis, pour être bien, il faut enchaîner les matchs et ça va être long », a expliqué ensuite l’ancien international français, avant de terminer sur le précédent retard de « Super Mario » : « c’était à moi de faire passer le message qu’il était inacceptable qu’un joueur arrive en retard vis-à-vis du groupe ce n’était pas quelque chose de positif. Et vis-à-vis du club en lui-même, ce n’était pas quelque chose de positif. On en a discuté avec Mario, il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais je pense que c’était important pour nous de faire passer le message que le club est plus important que qui que ce soit dans le vestiaire. »