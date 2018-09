Pour le compte de la 6e journée de Ligue 1, hier, l’OGC Nice s’est incliné sur la pelouse de Montpellier, 1 but à 0, et a concédé là sa troisième défaite de la saison. Un match que n’a évidemment pas apprécié Patrick Vieira. En conférence de presse, le coach des Aiglons a regretté l’attitude de ses joueurs, qui ont manqué d’envie selon lui.

« Quand on joue un match de ce niveau-là, si l’adversaire en veut plus que nous, c’est un mauvais départ. Je n’ai pas aimé le manque d’envie et de détermination de l’équipe. On n’a pas été présent dans les duels. Avant de penser à gagner, il y a un minimum, et on ne l’a pas fait dans ce match. Avec une telle première période, on ne peut pas espérer mieux. On est tombés contre une équipe qui en voulait plus que nous, on n’a pas su réagir, pas su créer quelque chose et on a eu du mal à les mettre en danger. Ça m’a dérangé. Je ne sais pas si on a eu un excès de confiance après nos deux derniers résultats. Montpellier nous ne nous a pas posé énormément de problèmes, mais a fait preuve de plus d’envie. » Le Gym aura l’occasion de renouer avec la victoire en championnat, mardi, lors du déplacement à Nantes (19 heures).