Opposé au Toulouse FC ce soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, l’OGC Nice a fait match nul (1-1). Pour cette rencontre au Stadium, Patrick Vieira avait décidé de ne pas convoquer Mario Balotelli, laissé à Nice. Non sélectionné par Roberto Mancini pour jouer avec l’Italie, l’attaquant de 28 ans traverse une passe difficile. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le technicien des Aiglons a donné des nouvelles de son joueur.

« Déjà, il sera avec nous pour les deux prochaines semaines, on va faire beaucoup de travail individuel avec lui. Mario a envie de retrouver son niveau et on va tout faire pour. C’est un joueur important pour nous, on va travailler avec lui, et là on a quinze jours avant notre prochain match contre Marseille (dimanche 21 octobre à 21h) », a déclaré Patrick Vieira dans les couloirs du Stadium de Toulouse. Buteur la saison dernière au Vélodrome (défaite 2-1), l’international italien pourrait donc effectuer son retour contre l’OM. Réponse dans quelques jours...