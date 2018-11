Après deux ans et demi passés à la tête du New Tork City FC, Patrick Vieira a pris les rênes de l’OGC Nice cet été. Le champion du Monde 98 connaît pour le moment des débuts plutôt corrects, puisque les Aiglons ont réalisé 7 victoires, 2 nuls et 5 défaites toutes compétitions confondues sous ses ordres, et se classent septièmes de Ligue 1 à cinq points du podium. Avant le match important contre le LOSC (dimanche 25 à 17h), l’entraîneur français a accordé une interview à FourFourTwo. L’occasion de revenir sur ses débuts, évoquant une certaine frustration : « en tant qu’entraîneur, je fais toujours partie du jeu que nous aimons tous, même si c’est plus frustrant de ne pas être sur le terrain. Vous pouvez vous préparer pour le match, donner l’information à l’équipe, apporter des touches personnelles à votre plan de jeu. Mais vous n’avez aucun contrôle une fois que le match commence et c’est ce qui est vraiment frustrant. Sur le terrain, vous êtes l’acteur et vous pouvez contrôler ce qui se passe. Si vous êtes assis sur le banc, c’est dur. Parfois, j’aimerais bien rechausser mes crampons et m’occuper de tout. Mais je ne peux plus le faire ! »

Mais sur le banc de touche, Patrick Vieira travaille toujours autant. Et l’ancien joueur de Manchester City a tenu à développer le style de jeu qu’il souhaite mettre en place à Nice. « Je pense qu’il est important pour mon équipe de jouer un style de football. Je veux toujours que mon équipe marque des buts mais je veux vraiment que les joueurs entrent sur le terrain et essaient de gagner d’une manière positive. Je veux qu’ils avancent, qu’ils jouent un football offensif et qu’ils prennent des risques. Je veux voir des buts. Quand l’équipe marque beaucoup de buts, les joueurs s’amusent et les supporters en ont pour leur argent », a décrypté le technicien de 42 ans. Pour le moment, ses joueurs n’arrivent pas vraiment à empiler les buts. En quatorze rencontres toutes compétitions confondues, les Aiglons n’ont trouvé le chemin des filets qu’à 12 reprises, dont trois buts en Coupe de la Ligue face à Auxerre (3-2).