Après un très bon match au Groupama Stadium, face à l’Olympique Lyonnais, lors de la 4e journée de Ligue 1 (victoire 1-0, le 31 août), Walter Benitez est devenu le gardien numéro un de l’OGC Nice, aux dépens de Yoan Cardinale. Auteur de bonnes performances, le portier argentin ne s’interdit pas de rêver à une prochaine sélection avec l’Albiceleste, qu’il a connue dans les catégories inférieures, comme il l’a déclaré à Nice-Matin.

« C’est un rêve que j’aimerais réaliser. Jouer pour son pays est la meilleure chose qui puisse arriver à un footballeur. J’ai découvert la sélection en U17, j’ai participé au championnat sud-américain des moins de 20 ans aussi. J’étais convoqué pour les JO 2016 mais je me suis blessé. Enchaîner les bons matchs et pourquoi pas se qualifier pour une nouvelle coupe d’Europe pourrait me permettre d’être appelé chez les A. » Il devra, pour cela, se montrer régulier dans ses prestations avec le Gym.