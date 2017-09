Alors que l’OGC Nice reçoit l’AS Monaco pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, samedi (17h) et que six joueurs faisaient leur retour de sélection cette semaine, Lucien Favre a pu procéder à une revue d’effectif. Si Christophe Jallet et Wesley Sneijder ont repris l’entraînement mardi, forfaits pour le second match face au Kazakhstan, les Bleuets Allan Saint-Maximin, touché derrière la fesse, et Malang Sarr, blessé aux cervicales, ont bénéficié d’un programme adapté.

Allan Saint-Maximin a repris l’entraînement collectif ce mercredi,après être resté aux soins la veille, et devrait vraisemblablement faire partie du groupe qui affrontera son ancien club. En revanche, Malang Sarr, qui a repris uniquement la course, devra passer des examens lundi, pour confirmer son retour dans le groupe. Il est d’ores-et-déjà forfait pour la réception du champion en titre. Bassem Srarfi, qui n’a pas joué avec la Tunisie, et Jean-Michael Seri, qui était titulaire lors de la double confrontation face au Gabon, devaient faire leur retour ce jeudi.