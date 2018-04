L’OL a retrouvé la 3e place de Ligue 1 le week-end dernier et compte bien tenir ce rang d’ici la fin de saison. En dépit des critiques, Bruno Genesio est toujours en place et pourrait même être reconduit à son poste. On apprend aujourd’hui qu’il aurait pu avoir Eric Abidal en adjoint. L’ancien défenseur du Barça l’a révélé dans un entretien au Progrès ce vendredi. Il précise qu’il ne se sent toujours pas apte à tenir ce rôle alors qu’il a des fourmis dans les jambes.

« Les discussions que j’avais eues portaient sur un poste d’adjoint de Bruno Genesio avant l’arrivée de Claudio Caçapa. Il y avait une short list, mais je ne me sentais pas prêt, et je ne le suis toujours pas. Je me tiens prêt, a déclaré l’ancien international français (67 sélections). J’ai, d’ailleurs, suivi un cursus pour cela. Si ce n’est pas à Lyon, ce sera peut-être ailleurs. En tout cas, pour moi, l’important, ça reste le projet, et le projet est bon. Il y a eu l’Asie, mais ce n’était pas pour moi. Il y a eu Lyon, mais ce n’était pas non plus le bon moment pour moi. Il faut prendre son temps tout en se tenant prêt car, dans le monde du foot, tout peut s’accélérer d’un coup. »