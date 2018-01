La première journée de la phase retour du championnat de France voit l’Olympique Lyonnais recevoir le SCO Angers, au Groupama Stadium (17h). Troisièmes de Ligue 1, les Rhodaniens restent sur quatre victoires de rang en championnat et ont cet après-midi l’opportunité de reprendre la deuxième place à Monaco, accroché par Montpellier hier (0-0). En face, Angers, 19e, a décroché une victoire ô combien importante avant la trêve face à Dijon (2-1), mais s’est depuis fait éliminé des deux coupes nationales.

Pour cette rencontre, privé de Bertrand Traoré et Mariano Diaz, Bruno Genesio fait confiance à la jeunesse et aligne Maolida à la pointe de son 4-2-3-1. En face, Stéphane Moulin doit lui se passer des services de Tahrat et Andreu, blessés, Alexandre Letellier et Lassana Coulibaly étant écartés.

Les compositions d’équipes :

Lyon : Lopes - Rafael, Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Aouar - Cornet, Fekir, Depay - Maolida

Angers : Butelle - Manceau, Thomas, Traoré, Bamba - Santamaria - Fulgini, Capelle, Mangani, Tait - Toko Ekambi.