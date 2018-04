La commission de discipline a tranché. Anthony Lopes a été suspendu trois matches par la commission de discipline de la LFP. Samedi face aux Canaris, il a disputé son dernier match de la saison. Après la rencontre, il s’est exprimé au micro d’OLTV. « On est satisfait. Le principal c’est de prendre à chaque fois les trois points dans ce sprint final. Sur un match comme ça, on doit malgré tout essayer de marquer plus de buts. Mais on reste content du résultat. Ça fait du bien dans les têtes. L’équipe la plus forte mentalement sera gagnante sur la fin. Le coach nous a demandé de remporter les huit finales qu’il nous reste. Désormais, il n’en reste plus que trois. Les choses font que je disputais mon dernier match de la saison aujourd’hui. Mais je serai de tout cœur derrière l’équipe pour cette fin de saison ».

Puis, il a ajouté au sujet de sa doublure Mathieu Gorgelin, qui prendra le relais dans les cages lyonnaises lors des trois dernières journées. « Je ne serai pas là physiquement mais je serai tout de même présent avec eux. Mathieu (Gorgelin) est capable d’assurer jusqu’en fin de saison. Il bosse toute l’année pour palier ce genre d’événements. Il fera le travail, je n’ai aucun doute là-dessus. La victoire à Marseille nous a fait énormément de bien. Elle intervenait juste après la débâcle contre Moscou et chacun a su trouver les mots. Le coach et le président ont tenu des discours qui nous ont fait du bien, ça se ressent aujourd’hui. »