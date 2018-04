Devenu un élément important de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar

(19 ans) s’est parfaitement adapté à son nouveau statut. Fort du soutien de son capitaine Nabil Fekir, le jeune milieu de terrain se sent intégré dans son club formateur. Impressionné par son aîné, l’international espoir est revenu sur sa relation avec son coéquipier dans Le Progrès : « On vient de la même ville (Villeurbanne), on a donc beaucoup d’amis en commun. C’est un vrai capitaine, il porte vraiment les joueurs, je pense qu’il aime les mettre à l’aise. »

Souvent annoncé sur le départ, Nabil Fekir pourrait quitter l’OL cet été. Un transfert qui pourrait permettre à Houssem Aouar de prendre de nouvelles responsabilités. Néanmoins, le principal intéressé ne pense pas à ce scénario : « Je ne sais pas, ce n’est pas à moi d’imaginer ça, et c’est tellement tôt pour moi d’imaginer être un leader d’équipe. Oui, si tout se passe bien, si je continue de progresser, j’aimerais être une référence à mon poste dans le futur. Mais cela est sans rapport avec Nabil. J’ai un certain respect pour lui, il n’est même pas question de penser à lui en termes de concurrence. »