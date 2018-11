Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais va accueillir l’AS Saint-Étienne au Groupama Stadium pour le derby (match à suivre en live commenté sur notre site). Un match que ne ratera pas Alexandre Lacazette, désormais à Arsenal. Interrogé sur le site officiel de l’OL, le Français a confié au site officiel des Gones : « Bien entendu, c’est un match que je ne veux pas manquer. La saison dernière, je m’étais régalé lors du succès à Geoffroy-Guichard (0-5) mais j’avais manqué le retour au Groupama Stadium car je jouais en même temps (1-1). Ce vendredi, je serai devant ma télévision pour encourager l’OL. J’ai été élevé avec cette rivalité. Elle a marqué toute mon enfance et mes années de formation ».

En Premier League actuellement, Lacazette a avoué que ce derby ressemblait à celui entre Arsenal et Tottenham. « C’est exactement la même chose. La rivalité est tout aussi forte entre les deux clans. C’est le match que l’on coche en premier dès la parution du calendrier et celui qu’il faut absolument gagner dans la saison ». Enfin, l’ancien Lyonnais a donné son pronostic avant le match de vendredi soir. « Je vois bien un succès de l’OL sur le score de 2-0. Les buteurs ? Houssem (Aouar) et Nabil (Fekir)… et je rajoute même une passe décisive de Memphis ».