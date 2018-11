Bruno Genesio, présent en conférence de presse au Groupama Training Center, a fait le point sur l’état de santé de ses troupes à la veille du derby entre son Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne (14e journée de Ligue 1).

« Tout le monde est opérationnel sauf Amine Gouiri (blessé gravement au genou). Léo Dubois, qui n’est pas suffisamment rétabli, et Jérémy Morel, qui est suspendu, ne seront pas là non plus », a-t-il lancé.