Ce vendredi soir, l’AS Saint-Etienne n’a pas su concrétiser ses occasions face à l’Olympique Lyonnais. Finalement battus 1-0 par les Gones, les Verts peuvent nourrir de grands regrets, notamment après les nombreuses occasions manquées en première période. Après ce revers, Yann M’Vila s’est montré agacé de ne pas avoir ramené quelque chose du Groupama Stadium.

« On s’est tués sur un coup de pied arrêté. On peut s’en prendre qu’à nous même. On n’a pas pu concrétiser nos occasions, c’est pour ça qu’on perd. À la pause, on s’est dit qu’on devait faire la même chose, mais on a été en difficulté pendant 15 minutes et on a craqué. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. On est déçus. On doit être plus efficaces dans le dernier geste. On perd des points et il faudra les récupérer, ce qui va être compliqué », a ainsi déclaré le milieu stéphanois.