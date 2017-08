Maxwel Cornet devrait être encore un joueur de l’OL cette saison. Ce, même si son nom a filtré du côté de Dortmund et de l’AS Roma. En conférence de presse, Jean-Michel Aulas a fait un point sur ce dossier. « On n’a pas eu de proposition concrète, ni de la Roma, ni de Dortmund. Il n’y a eu aucun contact officiel. On est très content que Maxwel soit avec nous. Actuellement, il y a plus de dix joueurs en sélection, ce qui prouve que le club monte au niveau de qualité de joueurs. Ça démontrela qualité du recrutement du club ».

Bruno Genesio, qui ne voulait pas que son joueur parte, a avoué être également ravi.

« Je suis content de pouvoir garder des joueurs pour la saison. On a la chance d’avoir un effectif avec des postes doublés voire même triplés parfois. Pour un coach, c’est important d’avoir un choix élargi comme je l’ai ».