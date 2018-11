Après son nul face à Manchester City (2-2), l’OL devra s’imposer ou faire un match nul face au Shakhtar Donestk le 12 décembre pour s’assurer une place en huitième de finale de la Champions League. Un match qui pourrait se jouer ailleurs qu’en Ukraine (le match pourrait se jouer à Chypre) comme l’a indiqué Jean-Michel Aulas hier soir. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL.

« On a demandé à ce que l’UEFA regarde ce qu’il se passe en Ukraine. C’est la crise dans ce pays. On n’a pas trop envie d’aller à Kharkov car il y a beaucoup d’insécurité. On a du mal à trouver un avion pour aller là-bas. Il y aura des échanges avec l’UEFA pour que tout le monde soit en sécurité. Quoi qu’il arrive, on ira pour gagner ».