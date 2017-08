Le mercato ferme ses portes dans une semaine et l’Olympique Lyonnais guette toujours des renforts dans les quatre coins de l’Europe, voir au-delà. Pour le moment, les Gones ont notamment acheté Bertrand Traoré (Chelsea), Mariano Diaz (Real Madrid) et Marcelo (Besiktas). Ils ont en revanche beaucoup vendu, dont la majorité des joueurs cadres (Alexandre Lacazette, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso...). Jean-Michel Aulas sait que la dernière semaine du mercato sera difficile.

« C’est la semaine difficile. D’une part, c’est le money-time. on a dans l’idée de continuer au moins une opération de recrutement qui concerne le milieu. On voudrait être parés pour cette Ligue Europa qui vient à l’intérieur du championnat. On essaye de mener une opération mais l’inflation des transferts est terrible en ce moment. Il faut savoir si tout les joueurs voudront rester chez nous. Il y aura peut-être une ou deux opérations », a indiqué le président de l’OL après le tirage au sort des poules de la Ligue Europa qui voit le club rhodanien tomber sur Everton, l’Atalanta Bergame et Limassol.