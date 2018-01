« Nasser Al-Khelaïfi ou Bertrand Desplat ? Choisir entre la peste et le choléra... » Ces propos du président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas sur le plateau de la chaîne L’Équipe il y a quelques jours n’ont pas plu en haut lieu. Le Conseil National de l’Ethique a en effet décidé de saisir la Commission de Discipline de la LFP. La patron des Gones sera donc convoqué pour s’expliquer sur ces déclarations.

« Pour ses propos à l’encontre de MM. Desplat et Al-Khelaïfi, M. Jean-Michel Aulas commet incontestablement un manquement aux articles I.3, I.5 et I.7 de la Charte Éthique du Football relatifs au respect de ses adversaires, à la maîtrise de soi et au devoir d’exemplarité. Les propos de M. Jean-Michel Aulas sont également incompatibles avec la Charte des présidents de clubs de la Ligue de Football Professionnel qui précise dans son préambule que « la popularité et l’exposition médiatique incomparables du football imposent à l’ensemble des acteurs du football professionnel, et notamment aux présidents de clubs, un devoir d’exemplarité pour véhiculer une image de la discipline à la hauteur des attentes qu’elle suscite », précise le communiqué officiel.