L’Olympique Lyonnais se déplace à Limassol (Chypre) en ouverture de la phase de poules de la Ligue Europa, jeudi 14 septembre. De ce fait, Jean-Michel Aulas s’est exprimé dans les colonnes du Progrès. Le président de l’OL a rappelé les ambitions du club dans cette compétition et n’a pas manqué de motiver son entraîneur Bruno Genesio à sa façon.

« Jeudi est le match le plus important de la semaine. On sait que c’est la poule de Ligue Europa la plus difficile. Il faut bien débuter et cela semble plus propice de le faire à Limassol qu’à Everton ou Bergame. L’avantage cette année, c’est que l’équipe pourra tourner car notre effectif correspond enfin à l’ambition du coach. » Après avoir atteint la demi-finale de la Ligue Europa l’an passé, Aulas souhaite que son équipe réitère le même exploit cette saison, tout en jouant le haut de tableau en championnat.