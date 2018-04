Invité de l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur la chaîne de télévision locale TLM, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a ouvert la porte à un retour du milieu offensif Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat en juin après deux saisons très compliquées au Paris SG, entre Rhône et Saône cet été. Toutefois, l’homme fort du club rhodanien a expliqué qu’aucun contact n’avait encore été pris en ce sens.

« On a toujours souhaité (le faire revenir, ndlr), l’année dernière aussi. Avec Gérard Houllier, dans mon bureau à Paris, on avait tapé dans la main. Et puis le lendemain le PSG est arrivé avec, je ne vais même pas dire le montant de la proposition qui lui a été faite... C’est un garçon sympathique, de talent, une année sans jouer c’est terrible. Je ne choisis jamais seul les joueurs. C’est l’entraîneur, le petit groupe de réflexion que l’on a. Je pensais vraiment qu’Hatem allait revenir. Je suis en contact avec son agent qui m’a appelé, mais on n’a absolument pas ouvert les discussions », a-t-il lancé. Qu’en dira HBA ?