L’Olympique Lyonnais connaît ses adversaires en Ligue Europa. Les Gones croiseront le fer avec Everton, l’Atalanta Bergame et Limassol dans le groupe E. Après le verdict, Jean-Michel Aulas a livré ses premières impressions au micro de beIN Sports. « C’est un tirage difficile. Mais en Europa League pour les supporters, pour le mental de l’équipe, je pense que c’est mieux de tomber contre de grandes nations de football. Everton et Bergame sont de bonnes équipes, qui jouent dans de bons championnats. Il faudra aussi aller à Limassol. Ce ne sera pas facile. Ça ne nous a pas réussi par le passé. C’est bien de débuter contre de vraies nations de foot. Le tirage au sort n’est pas un signe déterminant ».

Un tirage qui permet aux Gones d’évite de longs déplacements. Ce qui est intéressant pour le président de l’OL. « C’est aussi un point positif. On redoutait d’aller dans des destinations exotiques avec un déplacement le jeudi, notamment pour le retour. On va tenir compte de ce tirage au sort pour terminer les opérations en cours. L’idée est d’aller le plus loin possible en Europa League. Pour cela, on doit avoir deux équipes. On sait que l’Angleterre et l’Italie, ce n’est pas loin. C’est un tirage dur et intéressant ».