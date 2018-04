Dans ce sprint final, tous les coups sont permis entre l’OM et l’OL qui tentent de chasser l’AS Monaco pour la course à la Ligue des Champions. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, habitué aux sorties sur son compte Twitter, a frappé de nouveau. Dans son collimateur cette fois-ci, des propos de Rudi Garcia qui lui ont fortement déplu. L’entraîneur de l’OM avait notamment ironisé sur le penalty oublié pour les Dijonnais lors de la victoire de l’OL vendredi dernier (2-5).

Un humour que le JMA n’a pas apprécié, et ce dernier n’a pas hésité à lui répondre sèchement. « Le manque du respect du coach de l’OM envers le corps arbitral est démoniaque à force de critiquer tous les matchs même quand il bénéficie de faits de jeu favorables, jette le trouble car il est très rarement sanctionné, comme Rami pour les incidents OM/OL ? », a-t-il lancé. L’homme fort des Gones ne s’est pas arrêté là, et en a rajouté une couche dans un second tweet. « Quelle outrecuidance M. Garcia, à l’image de l’attitude d’André-Franck Zambo Anguissa et de Dimitri Payet ». Rappel des faits, avant l’Olympico, le milieu défensif avait déclaré « on veut les exploser ». Problème, Dimitri Payet n’avait rien à faire dans l’histoire, c’était Florian Thauvin qui avait déclaré après la rencontre : « ils le paieront ». Ambiance !

@OL @Le_Progres @OMnet le manque du respect du coach de l'OM envers le corps arbitral est démoniaque à force de critiquer tous les matchs même quand il bénéficie de faits de jeu favorables ,jette le trouble car il est très rarement sanctionné , comme Rami pour les incidents OM/OL ? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 22 avril 2018