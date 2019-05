C’est aujourd’hui que commencent les entretiens de Jean-Michel Aulas avec les candidats à la succession de Bruno Genesio, pour reprendre le poste d’entraîneur de l’OL cet été. Comme l’indique L’Équipe, le président lyonnais a fixé les premiers rendez-vous dans la journée, pour une liste de prétendants assez courte.

Si deux noms d’entraîneurs français se dégagent actuellement pour devenir le nouveau technicien des Gones (Laurent Blanc et Patrick Vieira), le président Aulas n’exclut pas non plus la possibilité de faire signer un étranger, à la condition que ce dernier maîtrise suffisamment bien la langue française ou anglaise, pour la communication du club. Si un étranger arrivait sur le banc, ce serait le premier entraîneur non-français à diriger l’OL depuis 1983 et le départ de Vladimir Kovacevic (Serbe).