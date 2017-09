Jean-Michel Aulas a encore fait parler de lui hier, mais malgré sa volonté. L’Equipe a en effet publié le contenu de sa lettre adressée à Nasser Al-Khelaïfi, dont le but était d’éclaircir ses (nombreux) propos au sujet du mercato réalisé par le PSG. Pas une lettre d’excuse donc, mais des compliments et des précisions. « C’est une lettre qui n’avait pas du tout pour objectif d’être publiée car c’était confidentiel. Je l’ai écrite avant la réunion de l’ECA, qu visait à élire les représentants français dans les différentes commissions européennes. Je trouvais que, quand je fais des remarques, macro-économiques ou sur le système, on avait tendance à imaginer que c’était de l’intérêt particulier. J’ai toujours dit beaucoup de bien de Nasser en tant que personne. C’est quelqu’un d’élégant, de courtois, qui prend à cœur ce qu’il fait. Mais qui utilise des moyens qui sont disproportionnés par rapport au foot français et européens. J’avais écrit cette lettre pour dire mon estime et ma reconnaissance personnelle mais aussi attirer l’attention sur le fait qu’il y avait un certain nombre de risques mais aussi pour trouver des solutions. »

« Donc voilà, c’était un message positif avec pour but de dire qu’on peut concilier l’ambition importante du PSG mais aussi faire en sorte que la maison mère fasse un geste pour la France et l’intérêt du foot français.J’ai eu la surprise de retrouver dans un quotidien sportif une analyse disant que j’avais fait une lettre d’excuse. Ce n’était pas une lettre d’excuse mais pour reconnaître ses valeurs d’hommes et d’entrepreneur mais aussi pour dire que le système était dérégulé et que cela pouvait générer de grands ennuis », a expliqué le président de l’OL.