Jean-Michel Aulas n’a pas, mais alors pas du tout, apprécié la sortie médiatique de Bertrand Desplat le 30 août dernier. « Aulas est dépassé par un nouveau modèle économique. Il est conservateur, le roi de l’ancien monde. Du coup, il la joue mauvais perdant. Paris et Monaco font ce que Lyon rêve de faire depuis un moment avec des records de ventes. Cela le rend aigre. Il tombe dans la vulgarité, ça devient indigne. Cela nous ferait oublier l’immense dirigeant qu’il est », avait notamment déclaré le président de Guingamp, choqué par les réactions de JMA sur le PSG. Aulas avait répondu par médias interposés mais également sur Twitter. Et il en a remis une grosse couche en conférence de presse ce vendredi, à l’occasion de la présentation de la dernière recrue de l’OL, Tanguy Ndombele.

« Puisqu’on est dans les confidences, on va aller jusqu’au bout. Il (Desplat, ndlr) a franchi une frontière avec son article dans L’Equipe. L’Equipe n’aurait pas dû publier un article aussi méchant. J’ai été blessé. Parce que ça fait 30 ans que je participe à la vie du foot françai, j’ai toujours été dans les institutions. (…) Donc je n’ai pas apprécié de lire que j’étais quelqu’un de sénile, qui n’avait plus rien à faire dans le monde du foot et de l’entreprise. Bertrand a franchi une ligne malheureuse pour lui. Je pense qu’il a rien démontré pour pouvoir parler des entrepreneurs ou des présidents qui ont réussi à faire quelque chose. Il faut avoir soi-même démontré un certain nombre de choses, ce qui n’est pas le cas. Cependant je suis quelqu’un de courtois donc je l’ai invité, comme j’invite tous les présidents français et européens, à déjeuner avant le match. (...) Je n’ai pas digéré, mais ceci étant, je le recevrai comme je le fais normalement avec tous les dirigeants et j’espère pouvoir lui donner quelques conseils qui lui permettront d’être moins arrogant dans le futur et d’apprécier quand on construit dans l’intérêt de tous les clubs. » Voilà qui est dit.