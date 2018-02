Ce jeudi, RMC annonçait que l’Olympique de Marseille se trouvait dans le viseur de l’UEFA et du fair-play financier. Une information qui a fait bondir Jean-Michel Aulas président de l’Olympique Lyonnais, et membre du directoire de l’ECA (Association européenne des clubs). L’homme fort du club rhodanien a livré son sentiment sur la situation marseillaise.

« Je ne connaissais pas cette information, mais je suis à moitié surpris car Marseille travaille très bien et investit beaucoup. En France, on a un très grand club qui investit beaucoup, Paris, et on essaie tous de lui courir après. Et c’est vrai qu’on se met parfois en difficultés. Le fair-play financier est donc là pour éventuellement mettre de la régulation dans tout cela, » a ainsi commenté Aulas sur RMC.