À domicile pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a fait le travail en dominant Benfica (3-1). Un match plutôt bien mené par les joueurs de Rudi Garcia. Néanmoins, à l’issue de la rencontre, Léo Dubois a aussi tenu à évoquer une seconde période plus poussive au micro de RMC Sport : « on avait à cœur de gagner. On a des choses importantes à régler. En deuxième mi-temps, on peut faire mieux, mais on s’est remis en place dans la course à la qualification. »

Si la dynamique actuelle de trois victoires en trois matches des Gones montre des progrès, Léo Dubois reste néanmoins concentré : « lancé définitivement ? Je ne sais pas, on veut continuer comme ça. On a un peu mangé notre pain noir depuis le début de la saison. On va se reposer et continuer à travailler. » Il a ensuite estimé que cette rencontre était une bonne préparation en vue de l’Olympico face à Marseille (rencontre à suivre sur notre live commenté ce dimanche à 21h) : « oui, c’est bien, on ne pouvait pas rêver mieux. Après ce sera un tout autre match aussi important et j’espère qu’on va continuer comme ça. »