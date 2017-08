Pour ses grands débuts au Groupama Stadium, Mariano Diaz a inscrit un doublé. Grâce à Nabil Fekir et lui, l’Olympique Lyonnais a écrasé le Racing Club de Strasbourg (4-0), lors de la 1ère journée de Ligue 1 2017-2018. Pour sa belle performance, l’Espagnol de 24 ans a reçu les félicitations d’un ancien grand buteur de l’OL.

Karim Benzema, triple champion d’Europe avec le Real Madrid (2014-2016-2017) a posté sur le réseau social twitter une photo de Mariano avec le hashtag « doublé », « Welcome » et « Welldone » (« Bienvenue » et « bien joué »).