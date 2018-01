Bertrand Traoré a fait un pas en avant cette saison. Après avoir été prêté à plusieurs reprises par Chelsea, il a posé ses valises à l’Olympique Lyonnais, qui le voulait absolument. Titualire, le Burkinabé s’est blessé en décembre et a manqué quelques matches.

Interrogé par le site olympique et lyonnais, l’ancien de l’Ajax a évoqué son adaptation à l’OL. « À part la blessure et même si on veut toujours faire mieux, pour l’instant, je suis content et satisfait de mes débuts (...) À ce stade là, il faut vite s’adapter et vite répondre présent. Il faut être professionnel et ne pas se dire que comme on vient d’arriver, il faut un temps d’adaptation. Il faut vite se mettre dedans, je pense que c’est ce que j’ai fait et ça s’est bien passé ». Puis il a ajouté qu’il devait encore progressé notamment dans le fait d’être décisif. « Être attaquant, c’est être un tueur devant le but. Il faut toujours avoir cette envie de marquer. Je me dis tout le temps qu’il faut que je marque plus. Marquer des buts c’est ce qui va me faire encore progresser, et c’est ce que j’essaye d’améliorer en ce moment ».