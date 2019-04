Depuis le 29 mars et un match contre le Stade Rennais en Ligue 1 (1-0), l’Olympique Lyonnais était à la recherche d’une nouvelle victoire. Et après trois défaites de rang toutes compétitions confondues, le club rhodanien a retrouvé le goût du succès ce vendredi soir contre Angers (2-1). En conférence de presse, Bruno Genesio a avoué qu’il avait pris du plaisir ce soir : « on a retrouvé de la joie, du plaisir de jouer. C’est l’essentiel dans notre métier. On a tous pris du plaisir, moi le premier, mais aussi tous les joueurs et toute l’équipe. »

Au lendemain de la défaite contre le FC Nantes vendredi dernier (1-2), le technicien du club rhodanien avait en tout cas expliqué qu’il allait quitter l’OL en fin de saison. Une décision qui a changé la donne dans l’esprit de ses joueurs ? « L’annonce (de son départ, ndlr), je ne l’ai pas faite par rapport aux joueurs, vous le savez très bien. Leur performance n’a rien à voir avec cela. Je pense que j’ai une équipe de compétiteurs. On avait à cœur de montrer qu’on était capable de réagir. Maintenant, ça demande confirmation », a déclaré le coach âgé de 52 ans.