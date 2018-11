Opposé à Guingamp dans le cadre de la 13e journée, l’Olympique Lyonnais avait mal débuté sa rencontre samedi. Menés 1-0 à la pause, les Gones ont finalement inversé la tendance dans le deuxième acte pour s’imposer 4-2 au Roudourou. Interrogé après la rencontre sur le match de ses joueurs, Bruno Genesio a expliqué qu’il avait secoué les siens dans les vestiaires.

« J’étais en colère parce qu’on manquait de beaucoup de choses. Il ne faut pas accabler les joueurs, mais ils avaient besoin d’être secoués. Il fallait leur redonner confiance. On s’est créé pas mal d’occasions, on a mis quatre buts et on a gagné. C’est bien, j’espère que ça redonnera confiance au groupe. Les joueurs qui sont entrés ont également été bons. Ça montre que le groupe vit bien, qu’il est fort », a lâché le technicien lyonnais à OL TV.