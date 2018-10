Présent en conférence de presse ce vendredi midi, Bruno Genesio en a profité pour aborder la convocation de Tanguy Ndombele en équipe de France. L’entraîneur lyonnais se réjouit évidemment de cette excellente nouvelle et a tenu à féliciter son joueur, récompensé selon lui de son implication quotidienne.

« Cela valorise le travail du club en matière de recrutement, mais c’est d’abord parce que Tanguy a fait ce qu’il fallait pour l’équipe qu’il est récompensé. C’est un joueur qui a la faculté de casser les lignes que ça soit par la passe ou ses prises de balles, ce qui est de plus en plus rare. Il amène du rythme, du jeu vers l’avant. Tanguy a beaucoup progressé dans le volume de jeu, il a gagné en réflexion et en concentration depuis qu’il est ici, » analyse ainsi le technicien rhodanien. Prochain test pour jauger des progrès réalisés par l’ancien Amiénois, dimanche au Parc des Princes (21 heures) face au PSG.