Demain soir, l’Olympique Lyonnais affrontera Hoffenheim pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions (match à suivre en live commenté sur notre site). Alors qu’il avait dû aligner Ferland Mendy au poste de latéral droit vendredi face à Nîmes, qui a été plus que bon à ce poste soit dit en passant, Bruno Genesio va pouvoir compter sur le retour de Kenny Tete. Depuis le début de saison, le Néerlandais a fait les frais de la concurrence avec Rafael et Léo Dubois. Puis ensuite il est passé par la case infirmerie.

Il pourrait débuter demain. En tout cas, il est apte à écouter son coach, même s’il n’a pas joué de match officiel avec les Gones cette saison. « Tester ? Non, parce qu’en Ligue des Champions on n’a pas le temps de faire des tests. Ça donne une option supplémentaire pour la composition. Ça donne des solutions. Il est très bien. Ça fait déjà plus de 15 jours qu’il s’entraîne individuellement. Il a repris les entraînements collectifs durant la trêve. Il a pu bien travailler physiquement. Il a pu retrouver des sensations physiques. C’est toujours dur de reprendre les matches. Pour le moment, il n’a pas joué. Mais je pense qu’il est prêt ».