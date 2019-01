Si plusieurs joueurs de l’OL dont Ndombele, Mendy, Aouar ou Fekir seront courtisés cet été, l’hiver devrait être plus calme à Lyon comme l’a fait savoir Bruno Genesio au Progrès. « Le groupe ne va pas bouger, ni dans un sens, ni dans l’autre. Je suis très satisfait de mon effectif et aucun joueur n’a émis le souhait de partir ».

Pourtant, Maxwel Cornet pourrait changer d’air. Genesio poursuit au sujet de l’arrivée éventuelle d’un défenseur central : « Depuis que l’on joue à trois derrière, on se pose la question d’un défenseur central. Mais, à cette époque de la saison, c’est très difficile de trouver un très bon élément. On veut se renforcer et non pas faire venir pour faire venir ».