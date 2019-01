Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n’a jamais fait l’unanimité auprès des supporters. Alors que le nom de Laurent Blanc revient sans cesse entre Rhône et Saône, le technicien rhodanien tient bon lui qui jouera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Barça en février et mars prochain. Actuellement en Espagne où l’OL effectue un stage de reprise, Genesio a fait un point sur son avenir.

En effet, il arrivera en fin de contrat en juin prochain. Interrogé par Le Progrès, il a confié à ce sujet : « C’est le président qui décidera. Pour l’instant, il n’y a rien de nouveau. Je suis bien à l’OL où j’ai tout ce qu’il faut pour m’épanouir. On est jugé sur les résultats. Depuis trois ans, malgré tout ce qu’on peut dire, c’est plutôt positif. Il y a cinq mois à faire et on verra comment ça évoluera. »