Mercredi soir, l’OL s’est incliné 2 à 0 sur sa pelouse face au Stade Rennais. Une défaite très mal vécue par le groupe lyonnais, puisque ni les joueurs ni le coach ne se sont arrêtés en zone mixte auprès des journalistes. En revanche, le technicien rhodanien s’est exprimé en conférence de presse. Ses propos sont relayés par le site officiel du club.

« Je n’imaginais pas qu’on pouvait afficher un tel visage. On n’a pas retenu les leçons du passé. Je n’ai pas mis suffisamment en garde mon groupe. Certains étaient fatigués. J’aurais dû certainement anticiper. On a fait 15 minutes plutôt bonnes. On a eu des occasions. On s’est éparpillé ensuite. On a multiplié les touches de balles notamment. On a oublié beaucoup de choses ce soir. J’ai fait la compo de départ. J’en suis responsable. On a un groupe irresponsable ».