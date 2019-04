Auteur de huit réalisations en vingt-sept apparitions en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, Martin Terrier (22 ans) réalise une fin de saison canon. Souvent décisif (cinq buts marqués sur les cinq derniers matchs), le jeune attaquant permet aux siens de s’accrocher au podium. Présent en conférence de presse, son entraîneur Bruno Genesio lui a adressé un concert de louanges. L’entraîneur de l’OL estime même que son joueur peut franchir encore un palier et ce dès la saison prochaine.

« Martin enchaîne les matchs, c’est toujours plus facile, il a pris conscience et confiance en ses capacités, c’est un joueur qui a beaucoup de qualités, ce n’est pas une surprise, c’est une confirmation des qualités qu’il a, il a encore des progrès à faire sur le plan mental, sur cette prise de conscience. Je l’ai vu évoluer à l’entraînement, j’ai souvent échangé avec lui, sur ce qu’il devait améliorer, il a fait un travail personnel pour mieux gérer ses émotions en parallèle, et comme il a pratiquement toutes les qualités d’un grand attaquant, cela se traduit dans ses matchs. Il a encore des périodes dans les matchs où il manque de concentration ou dans le replacement défensif car il a parfois du retard. Il va bien finir la saison je pense, je suivrais bien la saison prochaine car il peut être une grande révélation du championnat, » a ainsi commenté le technicien rhodanien.