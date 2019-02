Avec la présence de Tanguy Ndombele, Houssem Aouar ou encore Lucas Tousart, Pape Cheikh Diop a du mal à s’imposer du côté de l’Olympique Lyonnais. Arrivé à l’été 2017 en provenance du Celta de Vigo, le milieu espagnol n’avait fait qu’une seule apparition lors de l’exercice précédent. Et cette saison, il doit se contentent d’un poste de remplaçant, avec 21 apparitions toutes compétitions confondues mais seulement 8 titularisations. Une situation compliquée mais Bruno Genesio compte bel et bien sur lui. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, le coach lyonnais a été clair.

« J’en parle régulièrement avec lui (de sa situation). C’est un joueur d’avenir, sur lequel on compte au milieu de terrain, où il n’y a que deux places à prendre. Il est patient, il travaille bien. Je suis satisfait de ce qu’il fait et je suis persuadé qu’il sera un joueur important du club dans les années à venir. Bien sûr qu’il aimerait jouer davantage. Mais il comprend la philosophie du club et la mienne et il ne montre aucun état d’âme, ni aucun signe de découragement. C’est très important pour le groupe. Il a signé pour plusieurs saisons ici et on compte vraiment sur lui », a expliqué Bruno Genesio.