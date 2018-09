Buteur à 19 reprises la saison passée en 36 matches de Ligue 1, Memphis Depay connaît cette fois-ci un début d’exercice plus compliqué avec un seul petit but en 7 rencontres de championnat. Il a notamment manqué une énorme opportunité face à l’OM mais Bruno Genesio n’est pas inquiet et sait que son attaquant reviendra rapidement en forme.

« J’ai confiance en lui. Le plus important c’est de se créer des occasions. Après, on a plus ou moins de réussite. Ça tournera rapidement. C’est un joueur avec du talent. Il y a un passé très proche, notamment l’an dernier, où il marqué beaucoup de buts. Je ne m’en fais pas », a expliqué le technicien des Gones en conférence de presse.