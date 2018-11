Jeudi soir, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas rédigeait un tweet pour le moins énigmatique sur l’avenir de Tanguy Ndombele (21 ans). Brillant avec l’OL depuis le début de saison, le milieu de terrain qui a goûté aux Bleus est courtisé par les plus grands clubs européens. Présent en conférence de presse, Bruno Genesio sait pertinemment que Lyon ne pourra retenir éternellement son joueur.

« C’est à lui de connaître ses objectifs, ce qu’il souhaite faire pour la suite de sa carrière. Il a montré sa force de caractère car il a eu une carrière difficile. Il a été récompensé par sa convocation en sélection. Qu’il progresse dans les domaines où il doit encore progresser. Le plus difficile c’est de durer, de répéter les bonnes performances. On sait que ça sera difficile de le conserver, mais on ne sait jamais. Si Paris ne se renforce pas avec Tanguy, ça sera avec un autre grand joueur. Ce qui est valorisant pour l’OL c’est que nos joueurs partent dans des clubs encore plus prestigieux que l’OL, » révèle l’entraîneur rhodanien. Tanguy Ndombele devrait être encore titulaire samedi face aux Girondins de Bordeaux (à suivre en direct commenté sur notre live).