Troisième de la Ligue 1 et revenu à un point de l’AS Monaco suite à une large victoire contre Dijon (5-2). L’Olympique Lyonnais est actuellement sur une série de six succès de rang en Ligue 1. Des voyants au vert pour les Gones mais Bruno Genesio pense que son équipe pouvait faire mieux contre la formation d’Olivier Dall’Oglio : « Je suis un peu partagé. On a fait beaucoup de bonnes choses, mais on aurait dû se mettre à l’abri beaucoup plus vite et ne pas trembler comme ça. On a une grosse marge de progression. On s’est créé beaucoup d’occasions et le score aurait pu être plus lourd. »

Pas assez efficace face aux buts, les coéquipiers de Nabil Fekir manquaient de tranchant et d’organisation pour leur entraîneur : « On a toujours laissé Dijon dans la partie et l’adversaire a su en profiter sur l’une de ses rares occasions. Dans l’animation offensive, j’ai trouvé que le contenu avait été très intéressant. On doit être mieux organisé dans les transitions. Dijon est une équipe qui joue énormément et qui prend des risques. »