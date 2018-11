Face aux médias ce vendredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio a balayé toute l’actualité lyonnaise du moment. Et forcément, l’intéressé n’a pu échapper aux questions sur Memphis Depay. Face à Hoffenheim (2-2), l’international hollandais n’a pas récité sa meilleure partition loin s’en faut. Mais pour le technicien de l’OL, son attaquant ne doit pas être stigmatisé sur sa performance de mercredi soir. Si l’ancien joueur de Manchester United a beaucoup vendangé, son investissement pour le collectif reste loué par Genesio.

« Il y a une double lecture aussi sur son match. Son match est bon pour l’équipe, il était impliqué. Il aurait dû marquer ou faire marquer mais quand on analyse son comportement pour l’équipe, son match a été bon. Regardez bien son match, il s’est investi sur le plan défensif. J’ai entendu que son match était catastrophique, scandaleux. On ne juge pas un match en fonction d’une sortie médiatique il y a quinze jours. On stigmatise son match qui est pour le collectif un bon match. On tient compte d’événements qui n’ont pas lieu d’être sur un match. Il est dans le dur oui, mais ça lui est déjà arrivé et il s’en est relevé en marquant des buts. Il va revenir à son niveau et je ne pense pas que ça soit à cause de son recadrage. Sur une ou deux actions j’ai pu ressentir un manque de confiance. Est-ce dû à ce qui s’est passé ? Je ne sais pas », a ainsi décrypté le coach lyonnais. Reste à savoir si Depay sera titularisé sur le front de l’attaque des Gones samedi après-midi face à Guingamp... (à suivre en direct commenté sur notre live)