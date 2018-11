Présent en conférence de presse avant le choc face au LOSC (à suivre en direct commenté sur notre live), Bruno Genesio est revenu sur la forme éclatante affichée par Maxwel Cornet notamment face à Manchester City mardi (2-2) en Ligue des champions. Un retour au premier plan qui n’étonne absolument pas l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, malgré une période délicate à gérer pour l’international ivoirien.

« Je crois qu’on a oublié ce qu’a fait Maxwel par le passé, quand on était deuxième il a marqué beaucoup de buts mais il a fallu trouver un coupable et c’était lui. Il s’est remis en question, s’est accroché et il est revenu dans le circuit et a confirmé avec son entrée à Guingamp et ses buts face à City. On a été dur avec Maxwel je trouve, je suis content qu’il se soit remis dans le droit chemin, il a seulement 22 ans, et a de grandes qualités. Cela montre qu’il a une grande force de caractère pour résister à tout ça et réagir. Il peut évoluer aux trois postes devant, à deux dans l’axe, cela lui permet de profiter des espaces, prendre la profondeur », a ainsi analysé Genesio. Ce dernier a précisé que très peu de changements devraient intervenir dans son onze pour ce déplacement dans le Nord.