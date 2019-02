Victorieux du Paris SG dimanche soir (2-1), l’Olympique Lyonnais a marqué les esprits, prouvant qu’il était capable d’élever son niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Pour autant, s’il est satisfait, Bruno Genesio refuse de s’enflammer après cet excellent résultat. « Quand on a battu Paris la saison dernière, on s’est dit qu’on allait pouvoir les titiller et on n’a pas pris beaucoup de points derrière... J’apprends à être prudent », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Paris, c’est derrière nous. L’important, c’est demain. Il faut savourer le temps d’un instant et se remettre en ordre de marche dans la concentration et l’implication. Si on reproduit ça, on sait qu’on peut faire de grandes choses. Je peux comprendre qu’on s’interroge de notre capacité à être à un très haut niveau sur les gros matches et à rater certains matches contre des équipes plus modestes. On en parle. On est plus exigeants envers nous-mêmes, on doit rester humble », a-t-il indiqué. Ses joueurs sont prévenus.