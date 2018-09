Moins bien en ce début de saison, Houssem Aouar semblait avoir un peu de mal à digérer son très bon exercice l’an passé. Doucement, il revient à son niveau qui est le sien et continue sa progression. Buteur face à l’OM notamment, le jeune milieu de terrain a reçu les éloges de son coach en conférence de presse ce vendredi.

« Je suis content pour Houssem qui est revenu au niveau de l’année dernière. Pour le très haut niveau, c’est une caractéristique indispensable. (...) Ce n’est pas moi qui l’ai amené ici. C’est d’abord lui, mais je suis content et fier. Il a un très bon potentiel. Le voir régulier dans ses performances, être décisif... C’est une fierté pour moi et les formateurs qui ont participé à sa progression. Il a des qualités que j’aime, une intelligence de jeu et aussi, c’est un garçon très bien entouré et structuré. »